В Москве создана церковная комиссия для организации служения священников в вузах

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Специальная комиссия, которая будет инициировать открытие новых храмов при вузах и подбирать священнослужителей для такого служения, создана при Епархиальном совете города Москвы. Об этом в четверг сообщает сайт Московской епархии Русской православной церкви

"По благословению Святейшего Патриарха Кирилла для организации работы с вузами, профессорско-преподавательскими корпорациями и студентами образована Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете", — говорится в сообщении. Отмечается, что она будет, в том числе, «инициировать открытие новых храмов и подбирать священнослужителей для назначения и служения».

Юрий Вяземский. Сопредседателями комиссии назначены управляющий Северо-Восточным викариатством Москвы епископ Домодедовский Иоанн и профессор МГИМО

"Храмы в вузах — это место, по которому профессура и студенчество судят о церкви в целом. Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии. Мы должны заботиться о том, чтобы вузовские храмы были очагами любви, нравственными камертонами в университетском пространстве, чтобы благодаря этим храмам стирались стереотипы, в том числе относительно того, что наука и религия находятся в вечном конфликте", — цитирует слова патриарха Кирилла сайт городской епархии.