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В Москве создана церковная комиссия для организации служения священников в вузах
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В Москве создана церковная комиссия для организации служения священников в вузах 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специальная комиссия, которая будет инициировать открытие новых храмов при вузах и подбирать священнослужителей для такого служения, создана при Епархиальном совете города Москвы. Об этом в четверг сообщает сайт Московской епархии Русской православной церкви.
"По благословению Святейшего Патриарха Кирилла для организации работы с вузами, профессорско-преподавательскими корпорациями и студентами образована Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете", — говорится в сообщении. Отмечается, что она будет, в том числе, «инициировать открытие новых храмов и подбирать священнослужителей для назначения и служения».
Сопредседателями комиссии назначены управляющий Северо-Восточным викариатством Москвы епископ Домодедовский Иоанн и профессор МГИМО Юрий Вяземский.
"Храмы в вузах — это место, по которому профессура и студенчество судят о церкви в целом. Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии. Мы должны заботиться о том, чтобы вузовские храмы были очагами любви, нравственными камертонами в университетском пространстве, чтобы благодаря этим храмам стирались стереотипы, в том числе относительно того, что наука и религия находятся в вечном конфликте", — цитирует слова патриарха Кирилла сайт городской епархии.
На сегодняшний день самый известный вузовский храм — это домовый храм МГУ в честь Татианы Римской на Моховой. Здесь — один из самых активных и многочисленных приходов в столице, в него входят, в том числе, и студенты, и преподаватели МГУ. Также есть храмы при МГИМО, МИФИ, РГСУ. Всего в России более 70 университетских храмов.
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