Словацкие русисты прошли повышение квалификации в Обручевском районе

Институт Пушкина регулярно принимает на повышение квалификации зарубежных преподавателей русского языка как иностранного.

В январе факультет дополнительного образования принимал коллег из Болгарии , а в период с 26 марта по 9 апреля — преподавателей русского языка из Словакии

Словацкие русисты обучались по программе повышения квалификации «Русский язык как иностранный: практики преподавания». В рамках ее реализации слушатели посетили занятия по страноведению и истории в преподавании РКИ, по особенностям преподавания русского языку на начальном этапе, а также русской литературы для детей и подростков.