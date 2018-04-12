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Словацкие русисты прошли повышение квалификации в Обручевском районе
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Словацкие русисты прошли повышение квалификации в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Институт Пушкина регулярно принимает на повышение квалификации зарубежных преподавателей русского языка как иностранного.
В январе факультет дополнительного образования принимал коллег из Болгарии, а в период с 26 марта по 9 апреля — преподавателей русского языка из Словакии.
Словацкие русисты обучались по программе повышения квалификации «Русский язык как иностранный: практики преподавания». В рамках ее реализации слушатели посетили занятия по страноведению и истории в преподавании РКИ, по особенностям преподавания русского языку на начальном этапе, а также русской литературы для детей и подростков.
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