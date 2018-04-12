Зеленоградское отделение МГПУ посещает школы округа с квестом «HR или пропал»

В течение апреля студенты зеленоградского отделения Московского городского педагогического университета (МГПУ) будут посещать школы округа с образовательным игровым квестом «HR или пропал».

Образовательно-развлекательная программа посвящена управлению персоналом. HR — английский термин, обозначающий кадровую службу, дословно от англ. Human Resource — человеческие ресурсы.

Так на прошлой неделе студенты посетили старших школьников школы №1194 и предложили им поучаствовать в квесте. Ученикам школы были розданы специальные задания, в том числе выполненные в формате тестов.

Вначале участникам сообщили, что дверь в аудиторию, где они находились, была заперта, а ключ находится в пределах помещения. Чтобы «выбраться на свободу», старшеклассникам требовалось разгадать замысловатую последовательность вращения и три цифры кода, зашифрованных в данных им заданиях. Решить их мог человек, обладающий глубокими познаниями в управлении персоналом.

Чтобы ребята не отчаивались и не скучали, организаторы оставили им несколько томиков книг и мотивирующие портреты великих умов.