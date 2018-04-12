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Около 53 тыс. учащихся 6 и 8 классов приняли участие в НИКО по литературе и МХК
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Около 53 тыс. учащихся 6 и 8 классов приняли участие в НИКО по литературе и МХК 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Около 53 тыс. учащихся 6 и 8 классов приняли участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) по литературе и мировой художественной культуре (МХК), которое прошло 10 и 12 апреля. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.
«Сейчас НИКО проходит по литературе и МХК. Эти исследования направлены на определение уровня знаний по тем предметам, которые не сдаются в Государственной итоговой аттестации (ГИА). В данном исследовании по литературе и МХК принимают участие 53 тыс. школьников из различных регионов страны», — сообщил С. Кравцов.
НИКО по литературе и МХК для учащихся 6 классов прошло 10 апреля, 8 классов — 12 апреля.
НИКО — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 г. по инициативе Рособрнадзора. Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.
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