Около 53 тыс. учащихся 6 и 8 классов приняли участие в НИКО по литературе и МХК

Около 53 тыс. учащихся 6 и 8 классов приняли участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) по литературе и мировой художественной культуре (МХК), которое прошло 10 и 12 апреля. Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

«Сейчас НИКО проходит по литературе и МХК. Эти исследования направлены на определение уровня знаний по тем предметам, которые не сдаются в Государственной итоговой аттестации (ГИА). В данном исследовании по литературе и МХК принимают участие 53 тыс. школьников из различных регионов страны», — сообщил С. Кравцов

НИКО по литературе и МХК для учащихся 6 классов прошло 10 апреля, 8 классов — 12 апреля.