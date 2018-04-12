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Около 80% российских школ примут участие в апробации собеседования по русскому языку для девятиклассников
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Около 80% российских школ примут участие в апробации собеседования по русскому языку для девятиклассников 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил заместитель министра образования и науки, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.
«В этом году итоговое собеседование будут сдавать 80% российских школ. Апробация пройдет у нас 13 и 16 апреля во всех регионах России», — сообщил С. Кравцов.
Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/19 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА). Результаты апрельской апробации не будут влиять на допуск учащихся к ГИА в 2018 г.
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