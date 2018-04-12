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В отделении школы имени Василия Орлова на Октябрьской пройдет день открытых дверей
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В отделении школы имени Василия Орлова на Октябрьской пройдет день открытых дверей 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
День открытых дверей состоится в отделении ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» на Октябрьской. Родителей будущих первоклассников ждут 14 апреля.
— В ходе мероприятий можно будет познакомиться с учителями начальной школы, набирающими первые классы в 2018–2019 учебном году, осмотреть здание школы, а также задать интересующие вопросы по будущему обучению детей методистам начальной школы и руководителям школьных зданий, — сообщили в администрации школы.
Всех желающих ждут в 11.00 по адресу: ул. Октябрьская, 81. Справки по телефону: 8 (495) 689-11-06. Вход свободный. (то)
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