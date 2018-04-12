Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших, согласно мировым рейтингам 2017 года, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материале по итогам работы ведомства за прошедший год.

"В 2017 году 11 российских университетов вошли в топ-100 (в том числе 9 — участники проекта «5–100») и 17 российских университетов (в том числе 13 — участники проекта «5–100») — в топ-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов", — говорится на сайте.

Также сообщается, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» были отобраны университеты, на базе которых будут созданы подобные инновационные центры. Согласно материалу, в их число вошел 51 вуз в 39 субъектах РФ

Проект «5-100» был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.