В детской музыкальной школе им. Р. Глиэра завершат ремонт по итогам аукциона с ограниченным участием

В детской музыкальной школе им. Р. Глиэра в Москве завершат капитальный ремонт по итогам аукциона с ограниченным участием. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Выявленный объект культурного наследия XIX века — детскую музыкальную школу им. Р. Глиэра — доверят отремонтировать победителю конкурса с ограниченным участием.

Москва приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе с ограниченным участием на завершение капитального ремонта детской музыкальной школы им. Р. Глиэра на ул. Большая Якиманка, д. 29», — говорится в сообщении.

Участники закупки должны иметь опыт исполнения контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия за последние три года.

«Здание детской музыкальной школы им. Р. Глиэра не функционирует с 2014 г. из-за незавершенного капитального ремонта, занятия для учеников школы проводятся в других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы. В кирпичной кладке здания музыкальной школы зафиксированы трещины, сколы в белокаменных блоках, вымывание кладочного раствора, отсутствие горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, отмечаются многочисленные дефекты сварных швов, по стенам распространились плесень и грибки», — приводятся в материале слова директора ГКУ «Технический центра департамента культуры города Москвы» Алексея Баукина.

Победитель аукциона с ограниченным участием завершит капитальный ремонт на площадью 1,1 тыс. кв. м. Необходимо будет зацементировать фундамент, усилить проемы, покрытия, перекрытия, отреставрировать кирпичную кладку и фасады, провести кровельные работы, а так же воссоздать дверные и оконные блоки. Так же нужно будет отреставрировать интерьеры.

«В здание необходимо провести системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, системы электроснабжения, автоматизации инженерных систем, внутренних-слаботочных систем», — отмечается в сообщении.

Начальная стоимость работ составляет 220 млн руб. Заявочная компания продлится до 3 мая.