Учитель рисования из школы № 1324 стала «Учителем года 2018»

Преподаватель изобразительного искусства образовательного комплекса № 1324 района Новогиреево Алина Анатольевна Бахметьева стала лауреатом московского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2018».

В конкурсе приняли участие больше десяти тысяч учителей московских школ. В финальном этапе состязались тридцать претендентов на звание «Учитель года». Темой заключительного этапа конкурса стала тема «Смыслы, создающие реальность».

На финальный этап нужно было представить визитную карточку «Я — московский учитель», эссе « Москва . Школа. 2028 год» и видеоролик «Просто о сложном». Алина Бахметьева с успехом выполнила сложные задания, а также прошла испытания по темам «Педагогический совет», «Образовательные проект», «Мастер-класс», представила жюри свой педагогический опыт и рассказала о результатах своей работы. В итоге Алина Бахместьева получила знание «Учитель года 2018».

Фото предоставлены школой № 1324.