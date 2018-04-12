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Учитель рисования из школы № 1324 стала «Учителем года 2018»
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Учитель рисования из школы № 1324 стала «Учителем года 2018» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Преподаватель изобразительного искусства образовательного комплекса № 1324 района Новогиреево Алина Анатольевна Бахметьева стала лауреатом московского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2018».
В конкурсе приняли участие больше десяти тысяч учителей московских школ. В финальном этапе состязались тридцать претендентов на звание «Учитель года». Темой заключительного этапа конкурса стала тема «Смыслы, создающие реальность».
На финальный этап нужно было представить визитную карточку «Я — московский учитель», эссе «Москва. Школа. 2028 год» и видеоролик «Просто о сложном». Алина Бахметьева с успехом выполнила сложные задания, а также прошла испытания по темам «Педагогический совет», «Образовательные проект», «Мастер-класс», представила жюри свой педагогический опыт и рассказала о результатах своей работы. В итоге Алина Бахместьева получила знание «Учитель года 2018».
Фото предоставлены школой № 1324.
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