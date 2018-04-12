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В Омской области назначили даты последнего звонка и выпускных вечеров
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В Омской области назначили даты последнего звонка и выпускных вечеров 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В областном министерстве образования определили даты последнего звонка и выпускных вечеров. Так, торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года, пройдут в школах региона 24 мая. Затем выпускникам предстоит сдать ЕГЭ. Экзамены по географии и информатике состоятся 28 мая.
Чиновники также назначили и даты выпускных вечеров. Как и в прошлом году, выпускники девятых классов получат аттестат 28 июня, а одиннадцатых классов — 23 июня.
Добавим, что в2018 году со школой попрощаются почти 9 тысяч человек.
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