Дружба между Югрой и Словакией подкреплена на уровне правительства региона

Университет Сургута подписал соглашение о сотрудничестве со словацким университетом им. Матеа Бела в Словакиии. «У автономного округа давние связи с Банско-Быстрицкой областью. У нас есть соглашение между нашими регионами, а также между столицей Югры Ханты-Мансийском и городом Банска Быстрица. Развивается межвузовское сотрудничество», — рассказала заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Безносова. Как сообщает ugra-news, студенты философского факультета университета им. Матеа Бела зачастую выбирают русский язык для дополнительного изучения. В связи с такой популярностью для словацких студентов создали специальный учебник «Русский язык как иностранный: чтение и аудирование текста». По словам заведующего кафедрой славянских языков философского факультета университета им. Матеа Бела Антона Реполя, политическая обстановка в мире не становится препятствием для студентов из Словакии , а потому такой учебный материал очень нужен для студентов. Следующий шаг — обучение словацких и русских студентов по обмену.