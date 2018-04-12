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Дружба между Югрой и Словакией подкреплена на уровне правительства региона
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Дружба между Югрой и Словакией подкреплена на уровне правительства региона 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
Университет Сургута подписал соглашение о сотрудничестве со словацким университетом им. Матеа Бела в Словакиии.
«У автономного округа давние связи с Банско-Быстрицкой областью. У нас есть соглашение между нашими регионами, а также между столицей Югры Ханты-Мансийском и городом Банска Быстрица. Развивается межвузовское сотрудничество», — рассказала заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирина Безносова.
Как сообщает ugra-news, студенты философского факультета университета им. Матеа Бела зачастую выбирают русский язык для дополнительного изучения.
В связи с такой популярностью для словацких студентов создали специальный учебник «Русский язык как иностранный: чтение и аудирование текста». По словам заведующего кафедрой славянских языков философского факультета университета им. Матеа Бела Антона Реполя, политическая обстановка в мире не становится препятствием для студентов из Словакии, а потому такой учебный материал очень нужен для студентов.
Следующий шаг — обучение словацких и русских студентов по обмену.
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