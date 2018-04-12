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Более половины выпускников девятых классов поступили в колледжи в 2017 году
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Более половины выпускников девятых классов поступили в колледжи в 2017 году 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более половины выпускников девятых классов, сдав итоговую аттестацию, ушли из школ в колледжи в 2017 году, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материале по итогам работы ведомства за прошедший год.
"В 2017 году 59% школьников, завершивших девятые классы и сдавших государственную итоговую аттестацию, ушли из школы, чтобы продолжить обучение в колледжах", — говорится на сайте.
Также сообщается, что в этот период были утверждены 44 федеральных государственных образовательных стандарта (ФГОС) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Согласно материалу, более тысячи российских колледжей и 58 образовательных организаций высшего образования приступили к работе по новым стандартам.
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