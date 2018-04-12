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«Кем я хочу стать, когда вырасту?». Салехардские школьники разговорились с молодогвардейцами
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«Кем я хочу стать, когда вырасту?». Салехардские школьники разговорились с молодогвардейцами 

Красный Север 56 минут назад
Фото: Красный Север
«Кем я хочу стать, когда вырасту?» Первоклашки городских школ уже об этом думают. А помогают им разобраться в своем внутреннем мире лекции и семинары, которые проводят для них активисты «Молодой гвардии». «Красный Север» сходил на один такой урок, где сидели учащиеся коррекционного класса 4 школы и куда заглянул руководитель салехардских молодогвардейцев.
Ура, дядя Родя пришел! Первоклассники очень рады гостью.
— Частый гость я у них, — говорит Ростислав Фадеев. — В неделю до трех раз к ним прихожу на дополнительные уроки. Провожу с ними познавательные беседы на развитие мышления, логики, говорим о человеческих ценностях. Сегодня будем из журналов и газет делать коллажи на тему, каким они видят себя в будущем.
Учительница начальных классов Мария Яптик подтверждает:
— Да, Ростислав проводит свои занятия на пятом уроке. Дети очень к нему привыкли, ждут. Им очень нравится, когда проходят игры на мышление, понимание. И я заметила, что ребята стали более сообразительными, чуткими, все время хотят узнать что-то новое.
Отметим, что салехардская «Молодая гвардия» устраивает такие встречи во всех городских школах, притом не только для учащихся начальных классов, но и педагогов.
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