«Кем я хочу стать, когда вырасту?». Салехардские школьники разговорились с молодогвардейцами

«Кем я хочу стать, когда вырасту?» Первоклашки городских школ уже об этом думают. А помогают им разобраться в своем внутреннем мире лекции и семинары, которые проводят для них активисты «Молодой гвардии». «Красный Север» сходил на один такой урок, где сидели учащиеся коррекционного класса 4 школы и куда заглянул руководитель салехардских молодогвардейцев.

Ура, дядя Родя пришел! Первоклассники очень рады гостью.

— Частый гость я у них, — говорит Ростислав Фадеев. — В неделю до трех раз к ним прихожу на дополнительные уроки. Провожу с ними познавательные беседы на развитие мышления, логики, говорим о человеческих ценностях. Сегодня будем из журналов и газет делать коллажи на тему, каким они видят себя в будущем.

Учительница начальных классов Мария Яптик подтверждает:

— Да, Ростислав проводит свои занятия на пятом уроке. Дети очень к нему привыкли, ждут. Им очень нравится, когда проходят игры на мышление, понимание. И я заметила, что ребята стали более сообразительными, чуткими, все время хотят узнать что-то новое.

Отметим, что салехардская «Молодая гвардия» устраивает такие встречи во всех городских школах, притом не только для учащихся начальных классов, но и педагогов.