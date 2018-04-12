Ещё
13 апреля состоится заседание Республиканского родительского интернет-собрания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Судный день» стал на минуту ближе
«Судный день» стал на минуту ближе

13 апреля состоится заседание Республиканского родительского интернет-собрания 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Данный проект — совместная инициатива Министерства образования и науки Республики Татарстан и Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Начало события — 11:00. Завершится заседание в 12:30, полагают организаторы. Наблюдать за ходом собрания, в том числе, можно будет в режиме онлайн-трансляции — на сайте http://киу.рф. Тема пятого заседания родительского интернет-собрания: «Можно ли на экзамены идти с удовольствием?». Модераторами заседания выступят заместитель премьер-министра РТ — министр образования Республики Татарстан Рафис Бурганов и заместительминистра образования и науки Республики Татарстан — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Гульнара Габдрахманова. Эксперты и участники интернет-собрания поговорят об эффективных технологиях интеллектуальной и психологической подготовки выпускников к мероприятиям по итоговой аттестации, о роли родителей и педагогов в успешном преодолении этого непростого периода в жизни подростков. К участию в собрании приглашены специалисты министерств и ведомств, представители школьных родительских комитетов, практикующие педагоги и психологи.
Казанский репортер: последние новости
В казанском микрорайоне «Соловьиная роща» построят школу Высшая школа журналистики КФУ прекращает прием на очные отделения бесплатно Юристы Telegram просят перенести дату слушаний по иску Роскомнадзора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода110
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»44
Экс-президент США дал разумный совет Трампу164
Полет самолета «Судного дня» засекретили10
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая189
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
00:43
В Москве стало меньше долгостроев
Новости Москвы Недвижимость
01:04
Москвичам анонсировали возвращение тепла
Общество Новости Москвы
00:12
Репортер упал в бассейн во время интервью
Происшествия Общество
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение