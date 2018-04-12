13 апреля состоится заседание Республиканского родительского интернет-собрания 

Данный проект — совместная инициатива Министерства образования и науки Республики Татарстан и Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Начало события — 11:00. Завершится заседание в 12:30, полагают организаторы. Наблюдать за ходом собрания, в том числе, можно будет в режиме онлайн-трансляции — на сайте http://киу.рф. Тема пятого заседания родительского интернет-собрания: «Можно ли на экзамены идти с удовольствием?». Модераторами заседания выступят заместитель премьер-министра РТ — министр образования Республики Татарстан Рафис Бурганов и заместительминистра образования и науки Республики Татарстан — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Гульнара Габдрахманова. Эксперты и участники интернет-собрания поговорят об эффективных технологиях интеллектуальной и психологической подготовки выпускников к мероприятиям по итоговой аттестации, о роли родителей и педагогов в успешном преодолении этого непростого периода в жизни подростков. К участию в собрании приглашены специалисты министерств и ведомств, представители школьных родительских комитетов, практикующие педагоги и психологи.