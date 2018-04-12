КДЦ №4 реализует проект «Здоровая столица» в ЗАО

Филиал № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» продолжает мероприятия в учебных заведениях города Москвы в рамках проекта «Здоровая столица».

Коллектив сотрудников филиала № 1 принимали ГБОУ «Технология обучения» и ГБОУ «Школа № 1465».

С лекцией перед работниками образовательных учреждений выступил врач общей практики, лучший врач филиала № 1 Алексей Алексеевич Груненышев.

А. А. Груненышев ответил на многочисленные вопросы слушателей. Администрация филиала № 1 поблагодарила руководителей ГБОУ «Технология обучения» и ГБОУ «Школа № 1465» за сотрудничество!