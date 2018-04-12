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Первая в Карачаево-Черкесии школа проектных менеджеров открылась в Черкесске
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Первая в Карачаево-Черкесии школа проектных менеджеров открылась в Черкесске 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 12 апреля. /ТАСС/. Слушателями первой в Карачаево-Черкесии школы проектных менеджеров, в рамках которой организовали обучение по основам управления инвестиционными проектами, стали 35 жителей республики. Об этом в четверг сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя Молодежной биржи труда Ибрагим Тоторкулов.
"Школа начала работу сегодня. Заявки на участие подали около 50 человек, по итогам отбора слушателями стали 35 жителей республики в возрасте от 18 до 35 лет, хотя изначально планировалось набрать 20 человек", — сказал Тоторкулов.
С 12 по 22 апреля в рамках школы будут организованы различные семинары, лекции, тренинги по основам управления инвестиционными проектами. «За каждым участником школы закреплены менеджеры по управлению инвестпроектами, которые будут консультировать ребят. Очные занятия будут проводиться по выходным, первое состоится в субботу, 14 апреля», — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что в рамках обучения запланировали также встречи с экспертами, руководителями учреждений и ведомств КЧР, а также выезды на инвестиционные площадки, где реализуются крупные проекты.
Занятия в школе проектных менеджеров проводятся РГБУ «Молодежная биржа труда» совместно с Корпорацией развития Карачаево-Черкесии. Ранее сообщалось, что три лучших слушателя школы три месяца будут стажироваться в АО «Корпорации развития Карачаево-Черкесии» и получат перспективу дальнейшего трудоустройства в компании.
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