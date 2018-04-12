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Ирина Белых провела совещание с директорами школ Зеленограда, САО и СВАО
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Ирина Белых провела совещание с директорами школ Зеленограда, САО и СВАО 

Префектура Зеленоградского административного округа 42 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Председатель управляющего совета школы №618, председатель межрайонного совета управляющих советов образовательных учреждений Зеленограда, депутат Государственной Думы Ирина Белых провела совместное совещание управляющих советов школ Северного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов г. Москвы.
На совещании обсуждались несколько вопросов.
Первый из них — по органи­зации призывной кампании, в основном по правовой темати­ке. Начальник отделения под­готовки и призыва граждан на военную службу объединен­ного военного комиссариата Москвы по ЗелАО Ярослав Кравчук, принимавший уча­стие во встрече, пояснил:
— Мы, конечно, проводим встречи с призывниками, с их родителями, где рассказываем обо всех аспектах призыва. Но очень важно проводить эту ра­боту вместе со школами — ведь именно со школьной скамьи большинство ребят уходит в армию. Здесь главное — согла­совать усилия, чтобы не полу­чилось, как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Надо, чтобы и ребята, и их родители знали о службе в армии и при­зыве в нее как можно больше.
Директор школы №618 Светлана Быстрова осветила эту тему с другой стороны:
— Задача — информирова­ние родителей, у которых есть мальчики призывного возрас­та, обо всех правовых аспектах призыва. Кто, когда, как может и должен быть призван на во­енную службу? Какие правила должны соблюдаться? Мно­гие родители этого не знают. И важно, чтобы школы про­водили эту работу совместно с военкоматами.
Кроме того, были обсуж­дены вопросы организации школьного питания — не то, чтобы оно не было органи­зовано, но у многих родите­лей возникают пожелания к улучшению качества, расши­рению ассортимента предла­гаемых школьникам продук­тов. Необходимо рассмотреть возможности для решения вопросов. Эта тема прораба­тывается.
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия с УВД по правовому воспита­нию подростков. Кстати гово­ря, эта тема тесно переплета­ется с темой призыва в армию. Здесь также намечены пути взаимодействия.
Иван Лазаревич
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