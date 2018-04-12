Ирина Белых провела совещание с директорами школ Зеленограда, САО и СВАО 

Председатель управляющего совета школы №618, председатель межрайонного совета управляющих советов образовательных учреждений Зеленограда, депутат Государственной Думы Ирина Белых провела совместное совещание управляющих советов школ Северного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов г. Москвы.
На совещании обсуждались несколько вопросов.
Первый из них — по организации призывной кампании, в основном по правовой тематике. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу объединенного военного комиссариата Москвы по ЗелАО Ярослав Кравчук, принимавший участие во встрече, пояснил:
— Мы, конечно, проводим встречи с призывниками, с их родителями, где рассказываем обо всех аспектах призыва. Но очень важно проводить эту работу вместе со школами — ведь именно со школьной скамьи большинство ребят уходит в армию. Здесь главное — согласовать усилия, чтобы не получилось, как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Надо, чтобы и ребята, и их родители знали о службе в армии и призыве в нее как можно больше.
Директор школы №618 Светлана Быстрова осветила эту тему с другой стороны:
— Задача — информирование родителей, у которых есть мальчики призывного возраста, обо всех правовых аспектах призыва. Кто, когда, как может и должен быть призван на военную службу? Какие правила должны соблюдаться? Многие родители этого не знают. И важно, чтобы школы проводили эту работу совместно с военкоматами.
Кроме того, были обсуждены вопросы организации школьного питания — не то, чтобы оно не было организовано, но у многих родителей возникают пожелания к улучшению качества, расширению ассортимента предлагаемых школьникам продуктов. Необходимо рассмотреть возможности для решения вопросов. Эта тема прорабатывается.
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия с УВД по правовому воспитанию подростков. Кстати говоря, эта тема тесно переплетается с темой призыва в армию. Здесь также намечены пути взаимодействия.
Иван Лазаревич