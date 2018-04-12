Ирина Белых провела совещание с директорами школ Зеленограда, САО и СВАО

На совещании обсуждались несколько вопросов.

Первый из них — по органи­зации призывной кампании, в основном по правовой темати­ке. Начальник отделения под­готовки и призыва граждан на военную службу объединен­ного военного комиссариата Москвы по ЗелАО Ярослав Кравчук, принимавший уча­стие во встрече, пояснил:

— Мы, конечно, проводим встречи с призывниками, с их родителями, где рассказываем обо всех аспектах призыва. Но очень важно проводить эту ра­боту вместе со школами — ведь именно со школьной скамьи большинство ребят уходит в армию. Здесь главное — согла­совать усилия, чтобы не полу­чилось, как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Надо, чтобы и ребята, и их родители знали о службе в армии и при­зыве в нее как можно больше.

Директор школы №618 Светлана Быстрова осветила эту тему с другой стороны:

— Задача — информирова­ние родителей, у которых есть мальчики призывного возрас­та, обо всех правовых аспектах призыва. Кто, когда, как может и должен быть призван на во­енную службу? Какие правила должны соблюдаться? Мно­гие родители этого не знают. И важно, чтобы школы про­водили эту работу совместно с военкоматами.

Кроме того, были обсуж­дены вопросы организации школьного питания — не то, чтобы оно не было органи­зовано, но у многих родите­лей возникают пожелания к улучшению качества, расши­рению ассортимента предла­гаемых школьникам продук­тов. Необходимо рассмотреть возможности для решения вопросов. Эта тема прораба­тывается.

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия с УВД по правовому воспита­нию подростков. Кстати гово­ря, эта тема тесно переплета­ется с темой призыва в армию. Здесь также намечены пути взаимодействия.

Иван Лазаревич