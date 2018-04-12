В школах Самары восьмиклассников протестируют на наркотики

В четверг, 12 апреля, на заседании контрольного комитета думы Самары заместитель руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования Елена Сироткина сообщила о проведении в апреле социально-психологического тестирования учащихся восьмых классов самарских школ на употребление наркотиков.

Тестирование будет добровольным и анонимным при согласии со стороны родителей учеников. Ответы учащихся обработают специалисты, после чего результаты направят руководителям школ

По словам Елены Сироткиной, за последние три года количество отказавшихся от тестирования сократилось почти в два раза.