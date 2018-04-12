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Отборочный этап стартовал для претендентов на звание «Ученик года — 2018»
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Отборочный этап стартовал для претендентов на звание «Ученик года — 2018» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Лучших учеников вологодских школ выберут в шестой раз. В учебных учреждениях начались отборочные этапы. Специальная комиссия, в состав которой входят учителя и представители Вологодского совета школьников, решают, кто будет представлять школу на городском конкурсе.
В школе № 25 на участие в финале претендуют сразу три ученика. Это Илгар Джафаров, Анастасия Гайшун — ученики 10 класса, и девятиклассница Евгения Маковская. Все они представили свои портфолио, принимают активное участие в школьной жизни и учатся на «4» и «5». Комиссия оценивала не только заслуги школьников, но и умение «подать себя».
«В этом году конкурс «Ученик года» проходит в новом формате. В каждой школе размещается объявление о конкурсе, затем назначается день комиссии. Ученики выступают со своей небольшой характеристикой, не более 3 минут. Дальше жюри выбирает одного из желающих защитить честь своей школы на общегородском уровне», — рассказал представитель школы № 25 в Вологодском городском совете школьников Никита Жданов.
Участие в спортивных соревнованиях, красный аттестат после 9 класса и IT-сфера в качестве хобби — все эти качества оценила комиссия и выбрала Илгара Джафарова.
«Участие в конкурсе — это, прежде всего, ответственность, чтобы защитить честь нашей школы. Хотелось бы познакомиться и с другими участниками. Этот этап станет важным в моей будущей жизни, я хочу посвятить себя военной карьере и защищать уже не только честь образовательного учреждения, но всей Родины», — рассказал ученик 10 класса Илгар Джафаров.
В этом году некоторые этапы претерпели свои изменения. Например, в рамках интеллектуального тура раньше участники писали общегородской экзамен, в который входили задания на общую эрудицию. Теперь ученику нужно собрать команду из 4 человек и уже на командной игре заработать баллы.
«Еще одно нововведение — это деловая игра. Ее нам помогут составить психологи. Она поможет раскрыть творческие, интеллектуальные, лидерские способности участников. Также пройдет и интернет-голосование. По наибольшему количеству лайков жюри выберет «Народного ученика», — пояснил менеджер МЦ «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.
Ребятам в течение двух недель предстоит познакомиться, провести волонтерскую акцию в своей школе — «День добрых дел». Финал городского конкурса пройдет 25 апреля в «Ленкоме».
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