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Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий». Видеотрансляция
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Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий». Видеотрансляция 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство образования и науки России вместе с порталом «Проектория» в День космонавтики проводит открытый урок для школьников «Космос далекий и близкий».
Во время занятия ученики узнают, чем космонавты занимаются на Международной космической станции, кто их готовит, и зачем нужен 3D-принтер, который печатает детали в невесомости.
Открытый урок, ставший шестым в цикле "Россия, устремленная в будущее", проходит в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Модератором урока стал руководитель «Кинетики», промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Участниками в акции приняли доктор технических наук, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик, который примет участие в открытом уроке, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, основатель компании «Сканэкс» Владимир Гершензон и заместитель директора проектов по созданию систем ДЗЗ холдинга «Российские космические системы» Андрей Емельянов.
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