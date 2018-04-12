Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий». Видеотрансляция 

Министерство образования и науки России вместе с порталом «Проектория» в День космонавтики проводит открытый урок для школьников «Космос далекий и близкий».
Во время занятия ученики узнают, чем космонавты занимаются на Международной космической станции, кто их готовит, и зачем нужен 3D-принтер, который печатает детали в невесомости.
Открытый урок, ставший шестым в цикле "Россия, устремленная в будущее", проходит в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Модератором урока стал руководитель «Кинетики», промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Участниками в акции приняли доктор технических наук, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик, который примет участие в открытом уроке, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, основатель компании «Сканэкс» Владимир Гершензон и заместитель директора проектов по созданию систем ДЗЗ холдинга «Российские космические системы» Андрей Емельянов.