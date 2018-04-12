Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий». Видеотрансляция

Министерство образования и науки России вместе с порталом «Проектория» в День космонавтики проводит открытый урок для школьников «Космос далекий и близкий».

Во время занятия ученики узнают, чем космонавты занимаются на Международной космической станции, кто их готовит, и зачем нужен 3D-принтер, который печатает детали в невесомости.