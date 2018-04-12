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Учеников самарских школ проверят на наркотики
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Учеников самарских школ проверят на наркотики 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
В апреле в самарских школах пройдёт социально-психологическое тестирование. Оно позволит выявить среди учащихся детей, склонных к употреблению наркотиков. Об этом в четверг, 12 апреля, на заседании контрольного комитета гордумы сообщила заместитель руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования Елена Сироткина.
— Психологи проведут анонимное тестирование среди восьмиклассников. Специалисты обработают ответы учащихся и направят результаты руководителям школ, — рассказала Елена Сироткина. — При необходимости школьников выведут на медосмотр в следующем учебном году.
Подобные процедуры проводят с согласия родителей учащихся.
— Количество отказавшихся от тестирования заметно снизилось с 2015 года. Если три года назад подпись на согласие не поставили 458 родителей, то в 2018 году отказались всего 281, — рассказала Елена Сироткина.
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