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В Самаре обсудили проблемы адаптации детей к школе
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В Самаре обсудили проблемы адаптации детей к школе 

ТРК Губерния 1 час назад
Как адаптировать ребенка к школе, если он долгое время был на домашнем обучении? К решению этой задачи в регионе подошли комплексно. В Самарской губернской думе состоялось заседание общественной комиссии по образованию, в котором также приняли участие представители экспертного сообщества. Специалисты отмечают: в области растет количество детей с повышенной психической активностью и расстройствами. Как правило, подобные диагнозы — прямой путь к обучению на дому. Но родители имеют право по прошествии времени возобновить посещение школы. И вот тогда с проблемой адаптации сталкивается не только семья, но и педагоги. «С неудобными, сложными детьми тоже нужно работать. Как это делать, какое нужно подспорье для педагогических коллективов, какое нужно подспорье для этих детей, для этих родителей? Вот эти вопросы нужно обсуждать и нужно обсуждать именно с экспертным сообществом», — подчеркнула председатель общественной комиссии по образованию при комитете по образованию и науке Самарской губернской думы Татьяна Бодрова.
Результатом совместной работы экспертов должен стать конкретный план и комплекс методических рекомендаций для родителей и учителей.
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