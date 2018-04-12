Лучшего строителя конструкций из макарон выберут в Петербурге

Петербурге выберут лучшее сооружения из макарон, сообщает пресс-служба ГАСУ. Конкурс «Макаронный строитель» стартовал в Северной столице 12 апреля.

По условиям конкурса, студенты и абитуриенты должны будут применить на практике свои знания в области архитектуры и строительной механики и построить оригинальную конструкцию из макарон.

При оценке работ жюри будет учитывать конструктивность, выразительность и экономичность макаронных зданий. Кроме того, объект должен простоять всю ночь и не рухнуть.

Эксперты выберут победителей в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни» и «Сооружение и наибольшим пролетом. Мосты».