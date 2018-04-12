В СЗАО прошёл межрайонный этап соревнований «Школа безопасности— 2018»

В Северо-Западном округе подвели итоги первого дня межрайонного этапа детско-юношеских соревнований «Школа безопасности-2018». Их проводит Департамент ГОЧСиПБ совместно с Департаментом образования города Москвы и Главным управлением МЧС России по городу Москве.

Участникам соревнований необходимо было пройти несколько конкурсов: силовые упражнения, ликвидация химического заражения, разбор завалов, помощь «утопающим» при помощи спасательных кругов и конца Александрова. Для прицельного метания на замёрзшей поверхности пруда были установлены оранжевые конусы. Спасательные круги, казалось, были тяжелее, чем те, кто их бросает, но ребята старались изо всех сил.

Также команды соревновались в вязании различных узлов, создании импровизированного гамака из верёвок и «пенки», переправе по натянутым канатам через воображаемый водоём и тушении пожара. Для последнего конкурса пожарной частью №65 была предоставлена настоящая пожарная машина со специальными разветвлениями для подачи воды и рукавом, которым участникам надо уметь воспользоваться.

— Обычно в команде бывает от шести до восьми человек, — говорит Татьяна Шандова — классный руководитель из школы №1560. — В нашей — шесть, и, тем не менее, мы сумели выиграть внутришкольные соревнования среди седьмых-восьмых классов, поэтому и попали на окружной этап. И это несмотря на то, что наша команда «Омега» существует только с декабря. В команде не только мои подопечные, есть и учащиеся параллельных классов. Ребята охотно записались в команду. А капитан у нас Михаил, пока он единственный в команде умеет делать искусственное дыхание.

В командах старшей возрастной группы — участники 14–16 лет, в младшей — 12–13. Возле старта вывешены стенгазеты — в них ребята написали истории команд, сделали репортажи о подготовке к соревнованиям, проиллюстрировали свои творения рисунками и фотографиями.

— Я никогда не думала, что такие соревнования помогут мне понять, что именно я хочу делать, — написала ученица ГБОУ Лицея № 1564. А ученица того же лицея сообщила, что после участия в соревнованиях решила стать врачом.

— Сегодня соревнуются команды из двух межрайонов: седьмого и девятого. Восьмой межрайон испытает себя в мае, когда снег сойдёт и земля просохнет. Можно сказать, им будет проще, — поясняет судья на старте — сотрудник ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова» Александр Щербина . — Но само движение «Школы безопасности» направлено на проверку уровня и качества практической подготовки ребят по программе основ безопасности жизнедеятельности, поэтому, чем труднее им сейчас — тем легче они сориентируются в подобных ситуациях в жизни.

— Самое главное, — говорит координатор направления «Школа безопасности» от районов Щукино и Хорошёво-Мневники Виктор Бардашев, — что никто из детей не уходит расстроенным. Даже если их команда проиграет, они всё равно останутся в выигрыше.

Победители первого дня соревнований уже известны. В старшей возрастной группе седьмого межрайона (районы Митино и Строгино) ими стали команда «BIOритм-1» ГБОУ Школа №1944 (1 место), команда ГБОУ Педагогический колледж №18 (2 место), команда «Вымпел 1» ГБОУ Школа №1191 (3 место). В младшей возрастной группе места распределились следующим образом: команда «Мягкие игрушки» ГБОУ Школа №1519 — 1 место, команда «BIOритм-2» ГБОУ Школа №1944 — 2 место, команда «Чемпионы» ГБОУ Школа №1564 — 3 место.

В старшей возрастной группе девятого межрайона (районы Щукино и Хорошево-Мневники) первое место заняла команда «3» ГБОУ Школа №138, второе — команда «Поколение будущего» ГБОУ Школа №1210, команда «Кадеты» ГБОУ Курчатовская Школа.

В младшей возрастной группе первое место поделили между собой команда «Альпаки» ГБОУ Школа№1522 имени Чуркина и команда «Кадетские сердца» ГБОУ Школа № 1874, на третьем месте — команда «Подснежник» ГБОУ Школа №1517.

Награждение победителей и призеров состоится в конце апреля в здании ДТДМ «Неоткрытые острова».

Соревнования ставят своей задачей не только выявление лучших команд СЗАО Москвы, но и пропаганду детско-юношеского движения «Школа безопасности» и популяризацию среди учащихся здорового и безопасного образа жизни.