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Через тернии к школе №12. Эксперты ОНФ проконтролируют ситуацию в Сургуте
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Через тернии к школе №12. Эксперты ОНФ проконтролируют ситуацию в Сургуте 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В рамках проекта ОНФ «Дорога в Школу» прошло обследование территории у средней школы № 12 в Сургуте. Совместно с чиновниками городской администрации и родителями, эксперты народного фронта выяснили, что около школы нет искусственных неровностей и знаков «Осторожно, дети», а водители редко соблюдают скоростной режим.
Вопрос о благоустройстве решается с 2009 года. «Дети через пустыри идут по темноте. Ямы, лужи, колдобины. Дети подворачивают ноги, приходят в мокрой обуви, из-за чего простывают. Территория здесь считается бесхозной, поэтому убираем мы ее силами родителей и учителей, устраиваем субботники», — поделилась и.о. управляющего Совета родителей школы Елена Девяткова.
Чтобы как-то «предупредить» водителей, всех учеников школы № 12 обязали носить светоотражающие знаки. Однако, четыре года назад территория школы была освещена, поскольку раньше там находилась стоянка. Но ее убрали, чтобы построить спортивный комплекс. Работы так и не начались, а на пустыре не осталось ни одного фонаря.
По сообщению представителя администрации Сургута, чтобы обустроить территорию необходимы средства. После того, как решится финансовая сторона вопроса, возле школ начнут устанавливать соответствующие знаки, монтировать искусственные неровности. Каким образом расставят дорожные знаки и организуют движение власти города определят в май текущего года. Отметим, что родительский комитет сможет внести свои предложения.
«Сейчас рассматривается вариант с полным перекрытием проблемной дороги. В ближайшем будущем напротив школы появится спортивный комплекс, на территории которого можно будет сделать проезд и стоянку с ограниченным доступом, что автоматически снимет существующие проблемы с безопасностью дорожного движения», –прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Югре РустемЮсупов.
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