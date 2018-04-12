В Орловской области завершается досрочная волна ЕГЭ

Орловской области резервные дни досрочного этапа единого государственного экзамена в 2018 году завершаться экзаменами по русскому языку и математике.

По информации Орловского регионального центра оценки качества образования, в финальных испытаниях примут участие 3 выпускника. Два школьника будут сдавать математику профильного уровня и один — русский язык. Результаты будут известны 17 апреля.

Напомним, основной этап ЕГЭ стартует 28 мая и продолжится до 2 июля. Единый государственный экзамен в 2018 году для 2977 орловских школьников пройдет в 27 пунктах проведения единого госэкзамена, которые оснащены рамками металлодетекторов и системой онлайн видеонаблюдения. В 11 пунктах применяются сертифицированные подавители сигналов мобильной связи.

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