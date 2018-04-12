«Школа экспорта» РЭЦ в 2017 году подготовила втрое больше специалистов

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. «Школа экспорта» Российского экспортного центра (РЭЦ) в прошлом году подготовила около 4,5 тыс. специалистов по выходу на зарубежные рынки — втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС в четверг в кулуарах Красноярского экономического форума генеральный директор школы Алиса Никитина.

"Школа экспорта" является дочерней организацией Российского экспортного центра и занимается дистанционным и очным обучением представителей малого и среднего бизнеса в регионах РФ основам экспортной деятельности. В первый день форума «Школа экспорта» проведет несколько мастер-классов.

"В 2016 году мы обучили порядка 1,5 тыс. специалистов и 700 уникальных компаний, но тогда мы запустились в мае. В прошлом, 2017, году количество уникальных компаний достигло 1,3 тыс., а наши удостоверения получили 4,5 тыс. выпускников", — сказала Никитина. По ее словам, в первом квартале 2018 года обучение в «Школе экспорта» уже прошли специалисты из 320 новых компаний.

"Наши ученики получают знания, как выходить на экспорт и как готовиться к экспортной сделке. В среднем от получения знаний до выхода на экспорт [проходит] порядка полутора лет. К нам приходят разные по уровню люди — от генеральных директоров до рядовых менеджеров. Отрасли разнообразные, но в основном это экспорт физических товаров, хотя у нас нет определенных строгих требований к специализации", — добавила Никитина.

Проект «Школа экспорта» реализуют в пилотном режиме. С каждым годом увеличивается количество центров в регионах: в 2016 году — 13, в 2017 году — 40, в 2018-м — уже 50. После обучения выпускники школы продолжают получать консультативную помощь уже в РЭЦ.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.