Ещё
Ханты-Мансийск готовится встретить участников XIV Межрегиональной научно-практической конференции имени А. А. Дунина-Горкавича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ханты-Мансийск готовится встретить участников XIV Межрегиональной научно-практической конференции имени А. А. Дунина-Горкавича 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 33 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Мероприятие по традиции пройдет в честь дня рождения лесовода и краеведа Западной Сибири в Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета 13 апреля 2018 года. В этом году в югорскую столицу приедут профессора и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук и Уральского государственного лесотехнического университета. С докладами выступят студенты и педагоги Югорского, Сургутского, Нижневартовского государственных университетов.
В рамках научно-практической конференции назовут имя студента окружного вуза, которому за достижения в исследовательской деятельности в области изучения лесов региона вручат премию имени Александра Дунина-Горкавича. Отметим, соискателя премии выбирают заочно. Основной критерий — проводимая студентом исследовательская работа природоохранного значения в области лесов автономного округа.
Напомним, что организаторами научно-практической конференции выступают Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, Региональная общественная организация «Общество лесоводов Югры», Югорский государственный университет, Уральский лесотехнический государственный университет и региональное отделение Русского географического общества.
Мероприятие начнется 13 апреля в 9:00 с возложения цветов к памятнику «Исследователь Севера, лесовод А. А. Дунин-Горкавич». В 10.00 приветственные слова в адрес участников конференции прозвучат в Югорском государственном университете.
Программа конференции
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Акция «Работа есть!»: трудоустройство подростков в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске пройдёт конкурс юных исследователей В окружной столице состоялось очередное, третье в текущем году, заседание городской Думы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля81
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус565
«РФ понесет от американцев большой ущерб»646
США рассказали о возможности удара по военным РФ147
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США21
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение