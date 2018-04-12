Ханты-Мансийск готовится встретить участников XIV Межрегиональной научно-практической конференции имени А. А. Дунина-Горкавича

Мероприятие по традиции пройдет в честь дня рождения лесовода и краеведа Западной Сибири в Ханты-Мансийске на базе Югорского государственного университета 13 апреля 2018 года. В этом году в югорскую столицу приедут профессора и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук и Уральского государственного лесотехнического университета. С докладами выступят студенты и педагоги Югорского, Сургутского, Нижневартовского государственных университетов.

В рамках научно-практической конференции назовут имя студента окружного вуза, которому за достижения в исследовательской деятельности в области изучения лесов региона вручат премию имени Александра Дунина-Горкавича. Отметим, соискателя премии выбирают заочно. Основной критерий — проводимая студентом исследовательская работа природоохранного значения в области лесов автономного округа.

Мероприятие начнется 13 апреля в 9:00 с возложения цветов к памятнику «Исследователь Севера, лесовод А. А. Дунин-Горкавич». В 10.00 приветственные слова в адрес участников конференции прозвучат в Югорском государственном университете.

Программа конференции