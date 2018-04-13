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Бурятия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социальной инфраструктуры
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Бурятия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социальной инфраструктуры 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Бурятия и Сбербанк России заключили в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной, образовательной инфраструктуры. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Бурятии.
Ранее местные власти сообщали о том, что доступность дошкольного образования в Бурятии составляет около 92%, а в очереди стоят порядка 4 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них около 3 тыс. — в Улан-Удэ. Семь школ в регионе работают в три смены, в третью смену учатся почти 1,3 тыс. учеников. Для строительства пяти школ Бурятии необходимо порядка 2,3 млрд рублей.
"Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» Александр Абрамкин подписали на полях КЭФ соглашение о намерениях по финансированию социальных объектов", — сообщили в пресс— службе
По мнению Цыденова, этот шаг «позволит решить проблему доступности детских садов, ликвидировать третью смену в школах». «Соглашение позволит нам ускорить решение этих вопросов, — сказал глава Бурятии. — Мы сможем строить объекты опережающими темпами: Сбербанк позволяет нам растянуть финансирование вплоть до десятилетнего периода, что дает возможность уже сейчас решать проблему, а рассчитываться позже. Для нас это очень важное соглашение».
"Мы благодарны Сбербанку за предоставленные условия. Они доступны по стоимости и по предварительным требованиям, поэтому мы уверены, что соглашение будет реализовано в кратчайшие сроки. Это позволит нам создать дополнительные места как в школах, так и в детских садах", — отметил глава Бурятии.
Соглашение подписано «в целях реализации государственных программ Республики Бурятия по развитию образования и науки, культуры, здравоохранения, в связи с утверждением типовых решений финансирования проектов социальной, образовательной инфраструктуры с применением концессионных соглашений и механизмов кредитования бюджетных учреждений в ПАО Сбербанк», говорится в документе.
О КЭФ  Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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