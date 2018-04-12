В Уфе открылась Высшая школа хоккейных тренеров 

Башкирская столица стала шестым в России городом, где появилось учреждение, в котором будут обучать тренеров хоккея. Высшая школа появилась благодаря совместной работе Федерации хоккея республики и Минспорта. На ее создание ушло несколько месяцев.
— Школа появилась при Уральском госуниверситете физкультуры. Ее задачей станет повышение квалификации наставников, обучение передовому мировому опыту в хоккее и подготовка высококвалифицированных специалистов, — рассказал глава Федерации Вадим Кашапов.
Высшей школе присвоили имя заслуженного тренера и легенды башкирского хоккея — Сергея Михалева. Уже сейчас объявлен набор на обучение, которое продлится восемь месяцев. Форма будет очно-заочная, с двумя сессиями. Первая — без экзаменов, а вторая — выпускная и аттестационная. Обучение начнется в августе, в апреле 2019 года слушатели смогут сдать экзамены.