В Уфе открылась Высшая школа хоккейных тренеров

— Школа появилась при Уральском госуниверситете физкультуры. Ее задачей станет повышение квалификации наставников, обучение передовому мировому опыту в хоккее и подготовка высококвалифицированных специалистов, — рассказал глава Федерации Вадим Кашапов.

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