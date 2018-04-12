В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам 

Сенатор Андрей Кудряшов направил запросы в профильные ведомства с просьбой разъяснения вопроса о финансовых потерях детских тренеров.
Дело в том, что детско-юношеские школы планируется перевести из-под крыла Минобра в ведение Минспорта, что означает для тренеров-наставников потерю их статуса и педагогических льгот.
Как стало известно ФАН по данным «Парламентской газеты», сенатор рассказал об опасениях.
«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ», — сказал он.
Кудряшов также выразил, что снижение качества работы в спортивных школах «недопустимо».
Кроме того, российский сенатор отметил, что тренеры-наставники играют важную роль в воспитании будущих чемпионов. Кутепов уверен в том, что они заслуживают хороших условий труда.