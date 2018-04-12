В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам

Сенатор Андрей Кудряшов направил запросы в профильные ведомства с просьбой разъяснения вопроса о финансовых потерях детских тренеров.

Дело в том, что детско-юношеские школы планируется перевести из-под крыла Минобра в ведение Минспорта , что означает для тренеров-наставников потерю их статуса и педагогических льгот.

Как стало известно ФАН по данным « Парламентской газеты », сенатор рассказал об опасениях.

«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ», — сказал он.

Кудряшов также выразил, что снижение качества работы в спортивных школах «недопустимо».

Кроме того, российский сенатор отметил, что тренеры-наставники играют важную роль в воспитании будущих чемпионов. Кутепов уверен в том, что они заслуживают хороших условий труда.