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В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам
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В Совфеде потребовали повысить зарплаты детским тренерам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сенатор Андрей Кудряшов направил запросы в профильные ведомства с просьбой разъяснения вопроса о финансовых потерях детских тренеров.
Дело в том, что детско-юношеские школы планируется перевести из-под крыла Минобра в ведение Минспорта, что означает для тренеров-наставников потерю их статуса и педагогических льгот.
Как стало известно ФАН по данным «Парламентской газеты», сенатор рассказал об опасениях.
«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ», — сказал он.
Кудряшов также выразил, что снижение качества работы в спортивных школах «недопустимо».
Кроме того, российский сенатор отметил, что тренеры-наставники играют важную роль в воспитании будущих чемпионов. Кутепов уверен в том, что они заслуживают хороших условий труда.
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