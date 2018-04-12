Урок не впрок: что эксперты хотят изменить в системе российского образования

Исследователи Центра стратегических разработок и НИУ «Высшая школа экономики» рассказали, что они хотели бы изменить в российской системе образования и как это можно сделать. Свой доклад «Двенадцать решений для нового образования» эксперты представили в рамках XIX Апрельской международной научной конференции. О том, что предлагают исследователи и что об этом думают чиновники, ректоры вузов, представители институтов развития и частных образовательных компаний, работающих в области образования, читайте в репортаже Indicator.Ru.

Главный вопрос, который поставили авторы доклада — как сделать так, чтобы хороший уровень образования давал рост ВВП и производительности труда, то есть приносил бы доход и самим людям, и государству в целом. Статистику, подтверждающую, что такая проблема есть, дал научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин : «По данным доклада Global Human Capital 2017 года, мы занимаем четвертое место по формальному уровню образования. По параметрам использования навыков трудовой деятельности мы занимаем 42-е место». Почему, сделав образование доступным, России не удается капитализировать человеческий потенциал?

Рассмотрев несколько объяснений, авторы доклада выделили два: слабые экономические институты (и неэффективность рынка труда) и недофинансирование сферы образования. «Мы видим за последние годы реальное снижение финансирования образования. Мы понимаем причины. Но что происходит сегодня? У нас хорошая система образования, мы одни из лидеров по внутрисистемным показателям. Такая система может функционировать, но она не может развиваться без дополнительного ресурса», — добавил Фрумин.

Один из выходов, за который выступили сразу несколько участников обсуждения — привлечение частных инвестиций в образование. «Обсудив вопрос с Министерством финансов , мы предложили частно-государственное партнерство как вариант решения инфраструктурной проблемы, предложив за бюджетные средства вообще ничего не строить — у нас для этого возможностей сейчас просто нет», — рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов . От другого источника — средств родителей — отказались решительно: мало того, что, по словам Кузьминова, у 60% российских семей просто нет возможности вкладываться в образование детей, так это еще и подрывает принцип бесплатности образования. «Мы слишком много взбаламутим, решив слишком мало [проблем]», — добавил он.

На что авторы доклада предлагают направить те средства, которые удастся получить? Исследователи выделили 12 приоритетных направлений. Они охватывают как разные уровни и этапы образования (дошкольное обучение, содержание, цифровизацию и материальное обеспечение школ и среднего профессионального образования, вузы как центры инноваций и место притяжения иностранных специалистов, непрерывное образование), так и характеристики всей системы образования в целом (равный доступ к обучению, поддержку талантов, подготовку кадров).

Немного отдельно стоит направление вузовской науки и развития исследовательских институтов, включая институты РАН . В научной сфере авторы доклада подчеркивают важность долгосрочного планирования и долгосрочных проектов, оценивать которые нужно только по научным результатам, а самым успешным из них следует дать больше самостоятельности. Российской академии наук они предлагают вернуть ее роль в подготовке преподавателей и исследователей, «в том числе для университетов и для отраслей экономики, создавая совместные академические аспирантуры и вводя позиции постдоков». Проект предусматривает расширение программы повышения конкурентоспособности вузов (проект «5-100») до 40 университетов, поддержку исследовательских центров, финансирование долгосрочных программ, создание условий для привлечения ведущих мировых ученых и государственной программы подписки на международные базы научных публикаций.

Лучше всего впечатление от доклада выразил помощник президента России Андрей Фурсенко : «12 приоритетов — это не приоритеты, это „за все хорошее против всего плохого“. То есть можно набрать и 12, и 24, и 56, и еще много больше, но все-таки 12 — это не приоритеты». Взамен он перечислил названные рабочей группой в Администрации президента четыре наиболее значимых направления: выравнивание возможностей детей получить образование, обновление школы для подростков (средних классов, в которой дети часто теряют интерес к учебе), создание условий и мотивации для непрерывного образования (обучение взрослых) и равный доступ к высшему и среднему профессиональному образованию.

Не все 12 приоритетов доклада соответствуют этим четырем направлениям, и из этого следует, что их придется сокращать: «К сожалению, мы должны думать не о том, что добавить, а о том, что убрать. И убрать очень жестко, резать по живому», — добавил Фурсенко. Развил метафору научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский

В еврейской традиции человек, который делает обрезание, — это очень почетная и уважаемая профессия. Не потому, что он выбирает, что отрезать, а потому что он делает это максимально не больно для ребенка.

Несмотря на этот призыв, чувствовалось, что многие комментаторы как раз и добавили бы новые приоритеты, если бы что-то осталось неохваченным. В результате они заостряли внимание на близком себе, «перетягивая одеяло», и пожелания противоречили друг другу. «Каждый слышит то, чем дышит», — на свой лад процитировал Фурсенко Булата Окуджаву (в оригинале «Каждый слышит, как он дышит», — прим. Indicator.Ru).

Владимир Узун , президент «Управляющей компании „Просвещение“» убеждал, что начинать модернизацию образования нужно со старших классов, где школьники определяются со своей будущей профессией. Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина , наоборот, настаивала на приоритете дошкольного обучения, индивидуальных траекторий образования (с использованием онлайн-обучения) и системе переподготовки.

Елена Шмелева , руководитель фонда «Талант и успех», конечно, делала акцент на поддержке наиболее способных школьников. А Виталий Рубцов , ректор МГППУ, напомнил, что есть и другая группа детей, для которых не подходит обычная школьная программа: «Таланты — очень хорошо, как сейчас сказали, можно всех потом в „Сириус“ перевести. Но, коллеги, существуют дети девиантные, делинквентные (то есть совершающие поступки, направленные как против отдельных людей, так и против общества в целом, — прим. Indicator.Ru), с которыми мы тоже должны работать. Где мы их цепляем в этой системе? … А почему бы нам не открыть прекрасные центры, которые есть, скажем, в скандинавских странах или Германии, и которые работают с проблемами сложных подростков?»

Несколько выступающих касались проблемы вузовской науки. Ректор МИФИ Михаил Стриханов призвал перестроить университеты таким образом, чтобы наука и образование были разнозначными видами их работы. «Именно это и будет конкурентоспособный университет», — заключил он. Виталий Рубцов среди трех понравившихся ему мест доклада назвал развитие фундаментальных исследований на базе вузов. Наука, по его мнению, — это «двигатель образования как образования развивающего». Генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко посоветовал подумать над созданием единой системы научных исследований, в которую можно было бы вовлекать студентов, и над использованием в столь консервативной российской системе образования частных разработок и представленных на рынке продуктов.

Говорили и о том, что нужно «проработать» показатели, по которым можно будет судить об эффективности предлагаемых программ. Эту тему поднял директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко: «Мы должны очень четко измерять результаты. Конечно, в образовании не каждый результат измеришь, но без измеряемых результатов нельзя». С ним согласна и Елена Шмелева, она уверена, что для проекта с богатым финансированием нужно проработать критерии его выполнения и принципы сбора данных для мониторинга его эффективности.

Общее впечатление от доклада передал директор Центра образования №548 «Царицыно» Ефим Рачевский : «Я рекомендую его читать по утрам, потому что он вселяет оптимизм. Утром прочитаешь, и день пройдет хорошо». Насколько этот оптимизм обоснован — другой вопрос. Он же подвел итог: «Доклад — шикарное, роскошное, интригующее поле для его доработки и совершенствования».

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