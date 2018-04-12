Урок не впрок: что эксперты хотят изменить в системе российского образования 

Исследователи Центра стратегических разработок и НИУ «Высшая школа экономики» рассказали, что они хотели бы изменить в российской системе образования и как это можно сделать. Свой доклад «Двенадцать решений для нового образования» эксперты представили в рамках XIX Апрельской международной научной конференции. О том, что предлагают исследователи и что об этом думают чиновники, ректоры вузов, представители институтов развития и частных образовательных компаний, работающих в области образования, читайте в репортаже Indicator.Ru.
Главный вопрос, который поставили авторы доклада — как сделать так, чтобы хороший уровень образования давал рост ВВП и производительности труда, то есть приносил бы доход и самим людям, и государству в целом. Статистику, подтверждающую, что такая проблема есть, дал научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин: «По данным доклада Global Human Capital 2017 года, мы занимаем четвертое место по формальному уровню образования. По параметрам использования навыков трудовой деятельности мы занимаем 42-е место». Почему, сделав образование доступным, России не удается капитализировать человеческий потенциал?
Рассмотрев несколько объяснений, авторы доклада выделили два: слабые экономические институты (и неэффективность рынка труда) и недофинансирование сферы образования. «Мы видим за последние годы реальное снижение финансирования образования. Мы понимаем причины. Но что происходит сегодня? У нас хорошая система образования, мы одни из лидеров по внутрисистемным показателям. Такая система может функционировать, но она не может развиваться без дополнительного ресурса», — добавил Фрумин.
Один из выходов, за который выступили сразу несколько участников обсуждения — привлечение частных инвестиций в образование. «Обсудив вопрос с Министерством финансов, мы предложили частно-государственное партнерство как вариант решения инфраструктурной проблемы, предложив за бюджетные средства вообще ничего не строить — у нас для этого возможностей сейчас просто нет», — рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. От другого источника — средств родителей — отказались решительно: мало того, что, по словам Кузьминова, у 60% российских семей просто нет возможности вкладываться в образование детей, так это еще и подрывает принцип бесплатности образования. «Мы слишком много взбаламутим, решив слишком мало [проблем]», — добавил он.
На что авторы доклада предлагают направить те средства, которые удастся получить? Исследователи выделили 12 приоритетных направлений. Они охватывают как разные уровни и этапы образования (дошкольное обучение, содержание, цифровизацию и материальное обеспечение школ и среднего профессионального образования, вузы как центры инноваций и место притяжения иностранных специалистов, непрерывное образование), так и характеристики всей системы образования в целом (равный доступ к обучению, поддержку талантов, подготовку кадров).
Немного отдельно стоит направление вузовской науки и развития исследовательских институтов, включая институты РАН. В научной сфере авторы доклада подчеркивают важность долгосрочного планирования и долгосрочных проектов, оценивать которые нужно только по научным результатам, а самым успешным из них следует дать больше самостоятельности. Российской академии наук они предлагают вернуть ее роль в подготовке преподавателей и исследователей, «в том числе для университетов и для отраслей экономики, создавая совместные академические аспирантуры и вводя позиции постдоков». Проект предусматривает расширение программы повышения конкурентоспособности вузов (проект «5-100») до 40 университетов, поддержку исследовательских центров, финансирование долгосрочных программ, создание условий для привлечения ведущих мировых ученых и государственной программы подписки на международные базы научных публикаций.
Лучше всего впечатление от доклада выразил помощник президента России Андрей Фурсенко: «12 приоритетов — это не приоритеты, это „за все хорошее против всего плохого“. То есть можно набрать и 12, и 24, и 56, и еще много больше, но все-таки 12 — это не приоритеты». Взамен он перечислил названные рабочей группой в Администрации президента четыре наиболее значимых направления: выравнивание возможностей детей получить образование, обновление школы для подростков (средних классов, в которой дети часто теряют интерес к учебе), создание условий и мотивации для непрерывного образования (обучение взрослых) и равный доступ к высшему и среднему профессиональному образованию.
Не все 12 приоритетов доклада соответствуют этим четырем направлениям, и из этого следует, что их придется сокращать: «К сожалению, мы должны думать не о том, что добавить, а о том, что убрать. И убрать очень жестко, резать по живому», — добавил Фурсенко. Развил метафору научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.
В еврейской традиции человек, который делает обрезание, — это очень почетная и уважаемая профессия. Не потому, что он выбирает, что отрезать, а потому что он делает это максимально не больно для ребенка.
Несмотря на этот призыв, чувствовалось, что многие комментаторы как раз и добавили бы новые приоритеты, если бы что-то осталось неохваченным. В результате они заостряли внимание на близком себе, «перетягивая одеяло», и пожелания противоречили друг другу. «Каждый слышит то, чем дышит», — на свой лад процитировал Фурсенко Булата Окуджаву (в оригинале «Каждый слышит, как он дышит», — прим. Indicator.Ru).
Владимир Узун, президент «Управляющей компании „Просвещение“» убеждал, что начинать модернизацию образования нужно со старших классов, где школьники определяются со своей будущей профессией. Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, наоборот, настаивала на приоритете дошкольного обучения, индивидуальных траекторий образования (с использованием онлайн-обучения) и системе переподготовки.
Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», конечно, делала акцент на поддержке наиболее способных школьников. А Виталий Рубцов, ректор МГППУ, напомнил, что есть и другая группа детей, для которых не подходит обычная школьная программа: «Таланты — очень хорошо, как сейчас сказали, можно всех потом в „Сириус“ перевести. Но, коллеги, существуют дети девиантные, делинквентные (то есть совершающие поступки, направленные как против отдельных людей, так и против общества в целом, — прим. Indicator.Ru), с которыми мы тоже должны работать. Где мы их цепляем в этой системе? … А почему бы нам не открыть прекрасные центры, которые есть, скажем, в скандинавских странах или Германии, и которые работают с проблемами сложных подростков?»
Несколько выступающих касались проблемы вузовской науки. Ректор МИФИ Михаил Стриханов призвал перестроить университеты таким образом, чтобы наука и образование были разнозначными видами их работы. «Именно это и будет конкурентоспособный университет», — заключил он. Виталий Рубцов среди трех понравившихся ему мест доклада назвал развитие фундаментальных исследований на базе вузов. Наука, по его мнению, — это «двигатель образования как образования развивающего». Генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко посоветовал подумать над созданием единой системы научных исследований, в которую можно было бы вовлекать студентов, и над использованием в столь консервативной российской системе образования частных разработок и представленных на рынке продуктов.
Говорили и о том, что нужно «проработать» показатели, по которым можно будет судить об эффективности предлагаемых программ. Эту тему поднял директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко: «Мы должны очень четко измерять результаты. Конечно, в образовании не каждый результат измеришь, но без измеряемых результатов нельзя». С ним согласна и Елена Шмелева, она уверена, что для проекта с богатым финансированием нужно проработать критерии его выполнения и принципы сбора данных для мониторинга его эффективности.
Общее впечатление от доклада передал директор Центра образования №548 «Царицыно» Ефим Рачевский: «Я рекомендую его читать по утрам, потому что он вселяет оптимизм. Утром прочитаешь, и день пройдет хорошо». Насколько этот оптимизм обоснован — другой вопрос. Он же подвел итог: «Доклад — шикарное, роскошное, интригующее поле для его доработки и совершенствования».
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