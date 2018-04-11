Какие вопросы волнуют призывников

Валерий Георгиевич, на днях вы заявили, что Главная военная прокуратура взяла на жесткий контроль все, что связано с начавшимся призывом. Вам знакомы все, так сказать, «узкие» места. Одна из типичных ситуаций: студенты учатся в вузе, где есть военная кафедра, но им все равно из военкоматов шлют повестки. Нужно таким студентам явиться в военкомат и объяснить ситуацию или же можно просто игнорировать повестку?

Валерий Петров : Да, это известная картина. Зачастую студенты думают: раз поступили в вуз и имеют отсрочку, то комиссариаты должны сами узнавать об этом. Но это не так.

По закону комиссариат не обязан догадываться о том, где его призывник и что с ним. Предоставить в военный комиссариат сведения о месте учебы — задача самого призывника. Законом определено, что гражданин обязан в двухнедельный срок сообщить в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства.

Ну а если уж он забыл это сделать и пришла повестка, то согласно статье 10 Федерального закона N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин обязан явиться в указанные в повестке время и место, но не для того, чтобы пойти в армию, а чтобы прояснить ситуацию. Придя по повестке, студент должен принести комплект документов, подтверждающий обучение в вузе и его право на отсрочку.

В 2017 году к административной ответственности привлечены свыше 27 тысяч граждан. Большинство из них — за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и невыполнение иных мероприятий, связанных с призывом.

Если студент иногородний или даже из другого региона, имеют ли право вручить ему повестку не по месту жительства, а в стенах самого вуза, где студент учится?

Валерий Петров: Если призывник прибыл к месту временного пребывания на срок более 3 месяцев, он обязан встать на воинский учет в соответствующем военкомате. То есть в данном случае требования работников военного комиссариата по месту, где расположен вуз, не противоречат требованиям закона.

Если в вузе нет военной кафедры, а в соседнем вузе есть, могут ли студенты проходить военную подготовку там?

Валерий Петров: На данный момент законодательно обучение студентов одной образовательной организации на военной кафедре иной образовательной организации не предусмотрено. Однако данный вопрос прорабатывается и в настоящее время проходит согласование в соответствующих органах государственной власти.

Что делать тем, у кого хроническое заболевание, которое несовместимо со службой, но на врачебной комиссии человека признают годным и выдают повестку?

Валерий Петров: Решение о призыве на военную службу принимается только призывной комиссией. Оно может быть обжаловано через призывную комиссию в течение трех месяцев со дня принятия или через суд. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в призывную комиссию. В случае обжалования гражданином решения призывной комиссии в суде его выполнение приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

Бывает, студента отчислили, а потом восстановили, признав, что отчислили незаконно. Как быть, если в военном комиссариате говорят, что раз был отчислен, то уже отсрочки нет?

Валерий Петров: Если отчисление из образовательного учреждения было незаконным, право на отсрочку за ним сохраняется. Гражданину необходимо представить в военный комиссариат документы, подтверждающие незаконность его отчисления из образовательной организации.

Бывает, сотрудники военкомата приезжают прямо на выпускной и забирают официально подростков-выпускников в военкомат. Что делать, если сотрудники военкомата силой принуждают явиться?

Валерий Петров: Работники комиссариата не имеют права принудительно доставлять гражданина в военный комиссариат. Они могут вручить молодому человеку повестку, а тот, получив ее, обязан явиться в определенное в данной повестке время в указанное в ней место.

Противоправные действия работников военных комиссариатов граждане вправе обжаловать в органы военной прокуратуры или в суд.

В чем, по-вашему, привлекательность службы в армии сегодня?

Валерий Петров: Военная служба — не только гражданский долг, но необходимое сегодня условие успешной карьеры каждого мужчины, мощный социальный лифт.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» гражданам, добросовестно прошедшим военную службу по призыву, предоставлено право на основании рекомендаций командования поступить на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджета. А уже имеющим высшее образование при прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления на обучение по программам высшего образования в области экономики и управления.

Время нахождения граждан на военной службе по призыву засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы и работы по специальности из расчета один день военной службы за два дня работы.

Профессия офицера и любого другого военнослужащего выглядит довольно привлекательной даже с обывательской точки зрения. Так, денежное довольствие военнослужащих по контракту с учетом гибкой системы надбавок, начиная с доплат за особые условия службы и заканчивая выплатами за спортивные достижения, является вполне достойным.

Не стоит забывать, что уже более 4 лет — с 1 января 2014 года — действует Федеральный закон N 170-ФЗ от 2 июля 2013 года о повышении престижа и привлекательности военной службы по призыву, который установил запрет на поступление на госслужбу граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных на то оснований.

Справка «РГ»

В настоящее время в Вооруженных силах страны по призыву проходят службу более 240 тысяч человек. В этом году подлежат призыву на военную службу около 128 тысяч человек.

Военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов проходят 360 тысяч человек.

В 2017 году из числа проходящих службу по призыву контракт о прохождении военной службы решили заключить более 17 тысяч человек, в первом квартале текущего года — почти две с половиной тысячи человек.

Растет интерес к военной службе и у «прекрасной половины» человечества. Сегодня военную службу по контракту проходят 44 320 женщин, в том числе почти 4 тысячи офицеров. Из них 42 полковника, семь с половиной тысяч прапорщиков, 33 тысячи солдат и сержантов, полторы тысячи курсантов.