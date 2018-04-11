Борис Дубровский обеспокоен состоянием пешеходных переходов возле школ

Глава региона провел заседание с главами районов. Борис Дубровский обеспокоен состоянием пешеходных переходов возле школ.

Губернатор повелел привести «зебры» к национальным стандартам и разработать во всех муниципалитетах схемы организации дорожного движения. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«По состоянию на 1 апреля 2018 года из числа требуемых схем разработаны в 6 муниципальных образованиях, ведётся подготовка в 21 территории, и не ведётся работа в 37 муниципалитетах.

Министр общественной безопасности Евгений Савченко привел данные статистики по обсуждаемой проблеме.

«Всего в 2017 году на дорогах области расположено 5489 пешеходных переходов, в том числе 968 пешеходных переходов, проходящих вдоль детских образовательных организаций. По итогам работы за прошедший год удалось привести к соответствию национальным стандартам 2 206 или 40% пешеходных переходов области, из них 64,5% (624 из 968) переходов вблизи образовательных учреждений.

В 2018 году на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включая расходы по обустройству пешеходных переходов из местных бюджетах выделено 192 млн рублей.