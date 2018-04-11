«Российский учебник» представил методические разработки по истории Гражданской войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Корпорация «Российский учебник» представила в Санкт-Петербурге свои методические разработки, касающиеся трудных вопросов истории, на примере преподавания в школах истории Гражданской войны в России . Презентации проходили в ходе конференции «Общественно-научные дисциплины: трудные вопросы содержания и преподавания в цифровую эпоху», проходящей в эти дни в Петербурге, где выступили ведущие российские историки, передает корреспондент ТАСС.

"Наши авторы представили свои разработки на тему того, как проводить уроки посвященные Гражданской войне в том числе с использованием цифровых технологий. Один из них, Энвер Адулаев на примере нашего учебника для десятого класса показывал, как можно представить тему Гражданской войны. Наш ведущий методист Агафонов представлял разработку именно электронного урока на эту тему, Ольга Стрелова представила свою разработку о начале Гражданской войны: «Восстание Чехословацкого корпуса глазами художника», — рассказала ТАСС главный методист корпорации «Российский учебник» по истории и обществознанию Светлана Гонтарь.

Также она отметила, что педагоги из регионов, которые принимают участие в конференции, смогли задать свои вопросы и высказать предложения авторам учебников корпорации. Также представители институтов развития образования рассказали о своих наработках по преподаванию истории Гражданской войны с учетом региональных аспектов этой тематики.