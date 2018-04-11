Новую экосистему образования обсудят на ВДНХ в Москве с 18 по 21 апреля

Московский международный салон образования (ММСО) пройдет на ВДНХ с 18 по 21 апреля, на нем будет проведено около 1 тысячи мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«ММСО объединит открытый форум и самую масштабную в стране выставку новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Всего в рамках салона состоится около 1000 мероприятий. Главной темой ММСО-2018 станет «Новая экосистема образования», — говорится в сообщении.

На повестке — исследование тенденций образовательной среды и прогноз влияния на нее новых технологий и социального пространства. В обсуждении примут участие представители ведущих российских и международных образовательных и научных организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств; руководители и специалисты дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования Москвы , регионов России и международного сообщества; родители и учащиеся.

В этом году деловая программа и выставочное пространство ММСО будут разделены на семь тематических кластеров: «Государственная политика», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование».

«На площадке салона впервые состоится Форум руководителей муниципальных органов управления образованием. Среди тем, которые будут подняты в его рамках, — социокультурная адаптация мигрантов, интеграция особых детей в обычную школу, а также стратегии трансформации муниципального образования», — добавляется в материале.

Площадь экспозиции салона составит 25 тысяч квадратных метров. Ведущими экспонентами станут российские и международные образовательные организации, крупнейшие работодатели, компании, производящие учебное и техническое оборудование и программное обеспечение, оказывающие различные услуги в сфере образования.

Помимо насыщенной деловой программы и обширной выставочной экспозиции, гостей ММСО-2018 ждет ряд специальных проектов, которым будет предоставлено отдельное пространство: «Повышение квалификации», «Лаборатория будущего», «Семейное образование», фестиваль «Пятая четверть», «Креативное мышление», «Аллея стартапов», «Непрерывное образование», «Суббота на ММСО», «Авторская школа», «Физкультура. Перезагрузка», «Открытая лаборатория для родителей».

«Кроме того, в этом году будет запущена пилотная программа ММСО «Новые подходы в управлении образованием». В ее рамках участники, прошедшие предварительную аккредитацию, обсудят, какие изменения нужно произвести в школе, чтобы она работала как эффективное предприятие, каким методикам и подходам можно научиться у бизнеса», — уточняется в сообщении.

Программа состоит из восьми связанных блоков и затрагивает широкий спектр тем — от борьбы с выгоранием преподавателей, до вопросов стратегии развития и формирования лояльного сообщества вокруг школы.