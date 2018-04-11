Старшеклассники из Сокола поучаствовали в научной конференции

Академический десятый класс школы №1251 района Сокол побывал на Общегородской научно-практической конференции «Наука для жизни».

— Ребят ждали два дня интереснейшей пленарной и секционной работы, общение со сверстниками московских школ, встречи с учёными, знакомство с уникальными лабораториями Института общей неорганической химии — великолепные образовательные возможности открывает наш город для юных жителей! — рассказали в администрации школы. — А среди них, возможно, уже сегодня зреют и развиваются будущие российские учёные.

Добавим, что академический класс был открыт в школе в этом учебном году. Всего в конференции приняли участие 23 его представителя. (ео)