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Старшеклассники из Сокола поучаствовали в научной конференции
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Старшеклассники из Сокола поучаствовали в научной конференции 

Управа района Сокол города Москвы 19 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Академический десятый класс школы №1251 района Сокол побывал на Общегородской научно-практической конференции «Наука для жизни».
— Ребят ждали два дня интереснейшей пленарной и секционной работы, общение со сверстниками московских школ, встречи с учёными, знакомство с уникальными лабораториями Института общей неорганической химии — великолепные образовательные возможности открывает наш город для юных жителей! — рассказали в администрации школы. — А среди них, возможно, уже сегодня зреют и развиваются будущие российские учёные.
Добавим, что академический класс был открыт в школе в этом учебном году. Всего в конференции приняли участие 23 его представителя. (ео)
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