В школе №281 состоится отчетный концерт ансамбля «Добрея»

Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Добрея» состоится 18 апреля в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Школа № 281». Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

— Мы приглашаем всех желающих посетить наш концерт, во время которого зрители услышат незабываемые мелодии ансамбля «Добрея», — рассказали в школе.

Начало концерта в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте школы.

Напомним, школа № 281 находится по адресу: Радужная улица, дом 7. (ео)