Ещё
В школе №281 состоится отчетный концерт ансамбля «Добрея»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №281 состоится отчетный концерт ансамбля «Добрея» 

Управа района Бабушкинский 42 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Добрея» состоится 18 апреля в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Школа № 281». Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.
— Мы приглашаем всех желающих посетить наш концерт, во время которого зрители услышат незабываемые мелодии ансамбля «Добрея», — рассказали в школе.
Начало концерта в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте школы.
Напомним, школа № 281 находится по адресу: Радужная улица, дом 7. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Воспитанники школы №281 приняли участие в конкурсе «Ради жизни на Земле» Ученица из Бабушкинского выступила на селекторном совещании педагогов Музыкальный коллектив учеников школы №1095 выступил на фестивале «Звуки музыки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля147
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня46
Заявления России о новом оружии встревожили США241
В Кремле прокомментировали заявление Трампа180
Путин прокомментировал мировую обстановку469
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение