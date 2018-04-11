Воспитанники школы №281 приняли участие в конкурсе «Ради жизни на Земле»

Учащиеся студии «Сюрприз» второго учебного корпуса государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» приняли участие в конкурсе «Ради жизни на Земле». Об этом говорится на официальном сайте школы.

«Ученики выступили в номинации «Эстрадный вокал» с песнями «Добрый вечер, Москва », «Россия-матушка», «Мое метро», «Журавли» и «Панамки», — говорится в сообщении.

Отметим, что в школе 281 регулярно проходят тематические праздники, конкурсы и другие мероприятия, приуроченные к памятным датам. (ео)