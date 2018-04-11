На возведение школы в Солнечном-2 выделят 787 млн рублей 

Федеральные власти выделят из резервного фонда 787 млн рублей на строительство школы в поселке Солнечный-2.
Правительство России выполнили просьбу спикера Государственной думы Вячеслава Володина о поддержке строительства образовательного учреждения в новом, бысто растущем молодежном микрорайоне Саратова.
По словам источника из окружения политика, ему удалось заручиться поддержкой премьер-министра Дмитрия Медведева, несмотря на решение Координационной комиссии Минобрнауки России.
Проблема отсутствия школы в 6-ом и 7-ом микрорайонах поднималась в феврале на встрече Вячеслава Володина с жителями поселка Солнечный-2.
— Мы постараемся найти возможность построить школу за счет средств федерального бюджета. Сделаем всё, чтобы до конца текущего года она была построена, — сообщил Вячеслав Володин на встрече с жителями.
Кстати, работы по строительству здания уже начались. И до конца года школа будет готова для встречи первых учеников. Спикер пообещал лично проконтролировать, чтобы школу сдали в срок и не в ущерб качеству.
Обращение Вячеслава Володина к Дмитрию Медведеву
Обращение Вячеслава Володина к Дмитрию Медведеву