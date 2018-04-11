На возведение школы в Солнечном-2 выделят 787 млн рублей

Федеральные власти выделят из резервного фонда 787 млн рублей на строительство школы в поселке Солнечный-2.

Проблема отсутствия школы в 6-ом и 7-ом микрорайонах поднималась в феврале на встрече Вячеслава Володина с жителями поселка Солнечный-2.

— Мы постараемся найти возможность построить школу за счет средств федерального бюджета. Сделаем всё, чтобы до конца текущего года она была построена, — сообщил Вячеслав Володин на встрече с жителями.

Кстати, работы по строительству здания уже начались. И до конца года школа будет готова для встречи первых учеников. Спикер пообещал лично проконтролировать, чтобы школу сдали в срок и не в ущерб качеству.

Обращение Вячеслава Володина к Дмитрию Медведеву

Обращение Вячеслава Володина к Дмитрию Медведеву