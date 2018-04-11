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В школе №1558 прошел открытый урок «Перволого»
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В школе №1558 прошел открытый урок «Перволого» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Открытый урок «Перволого» прошел в 3 «Г» классе школы № 1558 имени Росалии де Кастро. Об этом сообщает официальный сайт школы.
«Будучи первоклашками, дети робко учились рисовать картинки, копировать их, сохранять. Сейчас наши «малыши» уже «корифеи». Они сами создают целые мультфильмы с наложением музыки. Дошколята и родители, присутствовавшие на уроке, увидели весь процесс создания мультфильма, посвященного Дню Космонавтики», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, они надеются, что будущие первоклассники примут эстафету от старших товарищей. (вт)
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