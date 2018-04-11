Кадеты из Тимирязевского стали лучшими на городской спартакиаде

Воспитанники восьмого класса Первого Московского кадетского корпуса стали абсолютными победителями III этапа Спартакиады кадет образовательных организаций Департамента образования Москвы . Испытания проходили на базе центра «Патриот». Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

— Наши кадеты показали отличные результаты при сдаче всех нормативов: радиационная, химическая и биологическая защита, разборка и сборка автомата, снаряжение магазина к автомату, знание истории ВОВ, а также истории кадетского образования, — рассказала Смолеева.

Лучшие результаты кадеты из Тимирязевского продемонстрировали в состязаниях по метанию гранаты на точность и в оказании первой доврачебной помощи.

Теперь принять участие в очередном этапе спартакиады предстоит девятиклассникам Первого Московского кадетского корпуса. (мю)