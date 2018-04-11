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Кадеты из Тимирязевского стали лучшими на городской спартакиаде
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Кадеты из Тимирязевского стали лучшими на городской спартакиаде 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Воспитанники восьмого класса Первого Московского кадетского корпуса стали абсолютными победителями III этапа Спартакиады кадет образовательных организаций Департамента образования Москвы. Испытания проходили на базе центра «Патриот». Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.
— Наши кадеты показали отличные результаты при сдаче всех нормативов: радиационная, химическая и биологическая защита, разборка и сборка автомата, снаряжение магазина к автомату, знание истории ВОВ, а также истории кадетского образования, — рассказала Смолеева.
Лучшие результаты кадеты из Тимирязевского продемонстрировали в состязаниях по метанию гранаты на точность и в оказании первой доврачебной помощи.
Теперь принять участие в очередном этапе спартакиады предстоит девятиклассникам Первого Московского кадетского корпуса. (мю)
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