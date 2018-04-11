Школьники из Южнопортового приняли участие в открытых соревнованиях по оказанию первой помощи

Московской области. Обучающиеся 9–11 классов школы № 2129 Южнопортового района приняли участие в открытых соревнованиях по оказанию первой помощи «Кубок вершины Джуниор 2018» среди образовательных организаций г. Москвы

— Конкурсанты продемонстрировали свои навыки в конкурсах оказания неотложной помощи, проведения сердечно-легочной реанимации, решали визуальные тестовые задания. Наша команда успешно справилась с задачами, поставленными перед ними. Члены жюри в баллах оценивали результаты выполнения каждого конкурса. Команда «Бригада Пульс» продемонстрировала знания, полученных во время изучения «Основ безопасности жизнедеятельности», уверенное владение практическими навыками и близкую к идеальной командную работу. Самым сложным оказался конкурс по неотложной ситуации, — рассказали в администрации школы.

Все участники соревнований остались довольны полученным опытом и получили заряд положительных эмоций. (вт)