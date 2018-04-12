Информационная осведомленность: какая она в Дагестане обсудили на «Встрече с министром»

В рамках мероприятия «Встреча с министром» руководитель министерства печати и информации Дагестана Рашид Акавов провел встречу с представителями и студентами ДГПУ.

Диалоговую площадку открыл начальник Управления по делам молодежи и информационной политике ДГПУ Руслан Гереев.

О важности встречи с министром ведомства рассказал проректор ВУЗа Самур Серкеров

«Высокий гость — очень близкий нам человек, долгое время руководил Институтом культуры и искусства и отсюда был представлен на должность министра в правительство Республики Дагестан. Это, конечно же, очень приятно и радостно», — подчеркнул он.

В свою очередь, Рашид Забитович в своем выступлении рассказал о роли министерства в информировании населения республики, о своей работе на прежнем посту (декан института культуры и искусства ДГПУ), а также коснулся положительных изменений учебного заведения.

«Представителям молодежи городов и районов республики, а также их учителям и преподавателям необходимо активно включаться в вопросы информационного сопровождения посредством соцсетей значимых мероприятий. Это позволит создать положительный тренд Дагестану, потому что одними усилиями министерства невозможно охватить все проблемы», — отметил он.

В завершение мероприятия стороны подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве между Дагестанским государственным педагогическим университетом и Министерством печати и информации Республики Дагестан.