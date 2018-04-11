Дочь одного из кемеровских спасателей затравили в школе

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек, 41 из них — дети. Как ранее уже сообщала Teleprogramma.pro, Следственный комитет России возбудил против командира пожарного звена уголовное дело, обвинив его в халатности. Другой спасатель этой же бригады рассказал, что его дочь затравили в школе за то, что девочка выжила в пожаре, а другие дети, к несчастью, спастись не смогли.

«В школе дети ее запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить. Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников — пожарные виноваты, не стали спасать», — сообщил мужчина в интервью 360.

Примечательно, что педагоги учебного заведения ни чем не могут помочь ученице и советуют родителям девочки дождаться, пока конфликт утихнет сам собой. Вероятно, школьнице придется перейти в другую школу, хотя это и не лучшие решение в конце учебного года.