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Воспитанники Воскресенской Детской школы искусств выступят в концертном зале имени Сергея Рахманинова
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Воспитанники Воскресенской Детской школы искусств выступят в концертном зале имени Сергея Рахманинова 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Воспитанники Воскресенской Детской школы искусств 21 апреля примут участие в конкурсе, который пройдет в концертном зале имени Сергея Рахманинова.
— У ребят очень напряженный график. Они активно готовятся к предстоящему конкурсу, отрабатывают разные произведения, репетируют партии. Преподаватель составляет репертуар, который представят на конкурсе. В состав хора, который отправится на выступление, войдут 25 учеников, — рассказали в Воскресенской ДШИ.
Добавим, что в конце апреля ребята поедут на Международный конкурс среди коллективов музыкальных школ, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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