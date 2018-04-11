Воспитанники Воскресенской Детской школы искусств выступят в концертном зале имени Сергея Рахманинова

Фото: архив

Воспитанники Воскресенской Детской школы искусств 21 апреля примут участие в конкурсе, который пройдет в концертном зале имени Сергея Рахманинова

— У ребят очень напряженный график. Они активно готовятся к предстоящему конкурсу, отрабатывают разные произведения, репетируют партии. Преподаватель составляет репертуар, который представят на конкурсе. В состав хора, который отправится на выступление, войдут 25 учеников, — рассказали в Воскресенской ДШИ.