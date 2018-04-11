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В Уфе приступили к сносу одной из старейших школ города
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В Уфе приступили к сносу одной из старейших школ города 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе 11 апреля приступили к сносу старого корпуса школы №44 на улице Революционной, 171. Не так давно здание обследовали специалисты института «БашНИИстрой» и пришли к выводу, что его необходимо снести, так как оно было слишком изношено.
— Здание 1937 года постройки нецелесообразно сохранять в связи с большим моральным и физическим износом, — сообщили в Госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре.
Экскаваторы сравняли с землёй половину четырёхэтажного здания буквально за день. Работы на объекте продолжаются.
Планируется, что к концу этого года строители отремонтируют два корпуса и построят еще два. После реконструкции школа сможет принять 1300 учеников, которые будут заниматься в одну смену.
С 1 января этого года Управление образования города распорядилось перевести учеников в соседние школы. Так, 1—4 классы отправились в школу № 41, 5—9 классы — в школу № 100, а 10 и 11 классы в «Центр образования № 15».
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