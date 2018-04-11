Команда «РИТМ» школы №1404 приняла участие в викторине «Космобрейн»

В Измайловском кремле провели интеллектуальную интерактивную викторину «Космобрейн — 2018». Мероприятие прошло по случаю празднования Дня космонавтики.

Викторина прошла по инициативе Региональной детско-юношеской спортивно-патриотической организации «Рать» и фестиваля «Открытое знание». Участниками мероприятия стали ребята в возрасте от 10 до 17 лет, которые разбираются в астрономии и космонавтике. Каждая команда выступила в составе пяти человек: бортинженера, врача, астронома, исследователя и командира корабля. Роли участники интерактивной игры распределяли сами. Команды должны были ответить на вопросы по различным направлениям, касающимся темы освоения человеком космоса. Ребята проходили испытания по астрономии, истории космонавтики и космической технике. Участниками викторины стали 14 школьных команд. Школу №1404 района Сокольники представила команда «РИТМ». Школьников наградили грамотой за активное участие.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404».