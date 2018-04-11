Спортивный праздник «Путь к ГТО» состоялся в школе имени Василия Орлова

Большой спортивный праздник «Путь к ГТО» состоялся недавно в ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова». Организаторами мероприятия стали юнармейцы школы.

— Программа соревнований состояла из трех этапов: военизированной эстафеты, оказания медицинской помощи и перетягивания каната. Участие в мероприятии принимали команды учеников и педагогов. С небольшим перевесом победу одержала команда педагогов, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что почетными гостями праздника стали ветераны из Марьиной Рощи и заместитель начальника штаба СВАО ВВПОД «Юнармия» Сергей Мотовилов. (то)