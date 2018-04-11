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В колледже вблизи Марьиной Рощи состоится день открытых дверей
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В колледже вблизи Марьиной Рощи состоится день открытых дверей 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Очередной день открытых дверей состоится в колледже по подготовке социальных работников № 16, расположенном неподалеку от Марьиной Рощи. Абитуриентов и их родителей ждут 17 апреля.
— Посетители смогут узнать об условиях поступления и о факультетах учебного заведения, а также осмотреть учебные аудитории. Помимо этого, в рамках мероприятия можно будет познакомиться и пообщаться с преподавателями и руководством, — сообщили в администрации учебного заведения.
Начало в 16.30. Адрес колледжа № 16 по подготовке социальных работников — ул. Большая Новодмитровская, д. 63. Вход свободный. (то)
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